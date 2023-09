Le anticipazioni del 26 Settembre 2023 de La Promessa | le scuse di Lope

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 26 settembre 2023) Il 26, su Canale 5, a partire dalle 16.40, va in onda una nuova puntata de La. La tv soap spagnola sta raccogliendo un numero sempre più alto di consensi. È sufficiente pensare alla reazione avuta dal pubblico quando Mediaset aveva pensato di interrompere la trasmissione degli episodi. Nell’appuntamento di oggi, ci sarà alcuni accadimenti che non passeranno inosservati. In particolare,chiederà scusa a Maria e Cruz attaccherà Petra. Potrebbe interessarti: Ecco come fare per rivedere la replica dell’ultima puntata de La./testo rilevante Tutte ledel 26de La: Cruz perderà il controllo Nella puntata del 26de La ...