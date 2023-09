Le 10 ebike urbane che vi faranno volare in città senza far fatica

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Le bici elettriche, altrimenti dette e-bike, hanno permesso di superare gli svantaggi strutturali e ideologici della bici tradizionali. Il farein primis, specie sulle “maledette” salite. Lepermettono, infatti, di percorrere tanti chilometri in maniera agevole e in salita il motore assiste la pedalata in maniera efficace, grazie alle varie opzioni di assistenza del motore. In più possono essere caricate con robusti portapacchi per portare carichi che con una bici normale sarebbero interdetti, come nel caso delle cargo bike sempre più protagoniste nelle grandi. E poi ci sono le case automobilistiche e motociclistiche, che con la diffusione della cosiddetta mobilità dolce ne hanno approfittato per presentare la loro personale versione di. Spesso sono progetti di re-branding, ossia le case ...