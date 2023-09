Lazio | Sarri lavora sulla testa dei giocatori | basta ansia da prestazione

(Di martedì 26 settembre 2023) Il tempo perre in allenamento sui problemi dellaè poco. Troppi gli impegni ravvicinati per pensare a quale accorgimento...

ROMA - Un inizio flop era difficile immaginarselo. E invece la Lazio non decolla e soffre di almeno tre problemi. Il primo: la difesa prende troppi ...

La Lazio è uscita dall’Olimpico con un pareggio lo scorso sabato con i tifosi in protesta e con Sarri che dovrà gestire ben tre giocatori ...

Dopo il secondo posto dell’anno scorso, dietro un Napoli a dir poco stellare, la nuova stagione della Lazio non è inizia secondo i piani. Meno di ...

La Lazio è partita male in questo avvio di stagione: secondo il tecnico Maurizio Sarri la squadra ha fatto un passo indietro a due anni fa A suo ...

Crisi in casa Lazio? Il presidente Claudio Lotito non ha dubbi su chi debba risolvere questa situazione Claudio Lotito detta la linea alla ...

...primo Ritrovare serenità e risalire la china sono le priorità in casa. I prossimi impegni, a partire da domani col Torino, richiedono però una gestione oculata delle energie. Per questo...Lotito entra nello spogliatoio e umilia, è finita

La Lazio è pronta per il turno infrasettimanale contro il Torino ed il centrocampo sarà affidato al nipponico Daichi Kamada ...Ritrovare serenità e risalire la china sono le priorità in casa Lazio. I prossimi impegni, a partire da domani col Torino, richiedono però una gestione oculata delle energie. Per questo Sarri sta ragi ...