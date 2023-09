(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA - Unda cancellare per la. Con il Torino è una partita troppo importante, non va sbagliata. Appena 4 punti in 5 partite, pochi per una squadra che sogna posizioni importanti. Ko con ...

Borja Mayoral , ex attaccante di Roma e Real Madrid , ha parlato al podcast Offsiders. Lo spagnolo ha svelato un annedotto su Zinedine Zidane in ...

ROMA - Unda cancellare per la. Con il Torino è una partita troppo importante, non va sbagliata. Appena 4 punti in 5 partite, pochi per una squadra che sogna posizioni importanti. Ko con Lecce e ...Con lui parleremo del grandissimodi campionato della squadra di Torre del Greco oltre alla ... squadra che milita in Eccellenza nel) con cui parleremo del momento dei corallini e della ...

Lazio, inizio nero: cosa dicono i numeri e i precedenti Corriere dello Sport

Zaccagni rischia, Vecino insidia Cataldi: prime indicazioni di formazione per la Lazio SOS Fanta

3' di lettura 26/09/2023 - Dopo aver aderito alla campagna nazionale Cinema Revolution che prevedeva un costo del biglietto di 3,50 euro per i film europei, alla Sala degli Artisti non tardano le piac ...Partita valida come primo anticipo della 6a giornata di Serie A 2023/24: si gioca oggi martedì 26 settembre 2023 allo stadio Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane.