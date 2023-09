L’avvocato di De Laurentiis | «Aurelio non ha nessuna preoccupazione | l’operazione di Osimhen è limpida»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Fabio Fulgeri, avvocato diDe, ha parlato a calciomercato.it del patron azzurro che è indagato dalla Procura di Roma per falso in bilancio Fabio Fulgeri, avvocato diDe, ha parlato a calciomercato.it del patron azzurro che è indagato dalla Procura di Roma per falso in bilancio. AVVOCATO DE– «Denon hadied infatti c’è stata già l’assoluzione. Se si arriva all’archiviazione a Napoli, immaginiamo che lo stesso accada anche per quest’altra accusa a Roma».