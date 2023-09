Lavatrice | cosa fare quando finisce l’ammorbidente

Leggi su dilei

(Di martedì 26 settembre 2023)il bucato è una di quelle faccende domestiche da non trascurare per evitare di ritrovarsi la casa invasa da cumuli di vestiti da lavare. A volte però, presi dalla frenesia della quotidianità, possiamo dimenticare di stare al passo con la spesa, e dimenticare uno dei prodotti fondamentali per il lavaggio. Si tratta del, molto importante per ottenere un bucato soffice, morbido e profumatissimo. Può succedere così di ritrovarsi in casa senza ammorbidente, ma non è necessario farne una tragedia: in nostro aiuto possono arrivare dei prodotti che tutti abbiamo in dispensa, delle alternative naturali e persino molto economiche. La scelta di soluzioni diverse può essere dovuta anche a problemi di sensibilità della pelle e allergie, perché i classici ammorbidenti possono scatenare facilmente dermatiti, soprattutto nei bambini e nei soggetti ...