Lautaro Martinez ancora dal 1? col Sassuolo? Un forte rischio

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023)potrebbe giocare nuovamente titolare con l’Inter nella sfida contro il. Simone Inzaghi si prenderebbe a questo punto della stagione un. FORMA – Domenica contro l’Empoliè sembrato un po’ affannato. Più che affannato forse sulle gambe, perché in diverse occasioni è mancato il movimento a liberarsi o l’appoggio per i centrocampisti che solitamente garantisce in maniera egregia. L’argentino non ha mai riposato quest’anno. 6 partite tra campionato e Champions League, 6 presenze tutte da titolare. Lui è l’unico assieme ad Alessandro Bastoni e Yann Sommer sempre inserito tra i primi undici da Simone Inzaghi.e i problemi in attacco PROSSIMA – Mercoledì alle ore ...