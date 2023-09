L' attacco ucraino a Sebastopoli può destabilizzare l' esercito russo

Leggi su panorama

(Di martedì 26 settembre 2023) A quattro giorni dall’contro il quartier generale della flotta russa del Mar Nero anon ci sono più dubbi sulla sorte del comandante della flotta russa del Mar Nero, il vice Ammiraglio Viktor Sokolov figura molto nota in Russia che è morto nell’. Sokolov, 61 anni, più volte decorato, è stato il vice comandante della Flotta del Nord e direttore dell’Accademia Navale Kuznetsov, fino all’agosto 2022 quando è stato nominato capo della Flotta del Mar Nero in sostituzione dell’ammiraglio Igor Osipov, al quale è stata addossata la colpa per affondamento dell’incrociatore Moskva, fiore all’occhiello della marina militare russa. Secondo la nota dell'ufficio stampa delle Forze operative speciali ucraine «in seguito alla distruzione del quartier generale della flotta russa del Mar Nero, sono morti 34 ufficiali, compreso ...