Latina Viabilità | interventi di messa in sicurezza a Cisterna e Sermoneta

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 26 settembre 2023)– Non si ferma il programma distilato dalla Provincia per mettere inil sistema viario di diverse aree del territorio. Hanno preso il via questa mattina i lavori lungo la strada provinciale Borgo Piave-al chilometro 8+500 circa, precisamente in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale Via Corridoni, che collega Borgo L'articolo Temporeale Quotidiano.