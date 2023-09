L' ammiraglio Sokolov non è morto? Come appare in un video di Mosca

(Di martedì 26 settembre 2023) Ecco ildi una riunione di alti ufficiali in cui compare incollegamento l'. Kiev ne aveva annunciato ieri la morte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Mosca, 26 set. (Adnkronos) - E' vivo l' ammiraglio russo Viktor Sokolov , il comandante della Flotta russa nel Mar Nero dato per morto dagli ucraini ...

Mosca, 26 set. (Adnkronos) - E' vivo l' ammiraglio russo Viktor Sokolov , il comandante della Flotta russa nel Mar Nero dato per morto dagli ucraini ...

E' vivo l' ammiraglio russo Viktor Sokolov , il comandante della Flotta russa nel Mar Nero dato per morto dagli ucraini nel bombardamento della base a ...

La Russia non conferma la notizia della morte del comandante della Flotta russa del Mar Nero, l’ammiraglio Viktor Sokolov, annunciata ieri dalle ...

Il comandante della Flotta russa del Mar Nero, L’ammiraglio Viktor Sokolov, la cui morte è stata annunciata nei giorni scorsi da Kiev, in seguito a ...

Il giallo sull'uccisione dell'. Partiamo proprio dal giallo, che tanto giallo non è. Non foss'altro perché Mosca ha mostrato la faccia del comandante della Flotta del Mar ...L'era presente alla riunione odierna del consiglio del ministero della Difesa, come risulta dal video rilasciato dal Dipartimento russo. L'incontro si è svolto a Mosca sotto la ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 settembre. LIVE Sky Tg24

Spunta un video in cui Sokolov parteciperebbe ad una riunione con il Ministro della difesa Shoigu. Mentre continuano gli attacchi sull'Ucraina, Kiev rivendica di aver ucciso ufficiali a Kherson ...L'ammiraglio Sokolov è ancora vivo Mosca ha mostrao un video dove si vede il capo della flotta Le forze ucraine "verificheranno" la notizia della presunta morte del capo della Flotta russa del Mar Ne ...