Lamberto Dini vs Papa Francesco | “Mette a repentaglio i sacri principi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) "È unprogressista che sta cambiando, trasformando la Chiesa, non so se per il meglio" “? In un certo senso è undi sinistra, che sta trasformando la Chiesando ai suoi”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1,, ex premier, ministro e direttore della Banca d’Italia, raccontando l’incontro avvenuto col Pontefice in occasione della camera ardente che accoglieva la salma Giorgio Napolitano. Secondo lei l’attuale Santo Padre è da considerarsi ‘pericoloso’ per la Chiesa? “La Chiesa è un’organizzazione politica, nel senso che cerca di modificare i suoi atteggiamenti coi mutamenti della società. Ad esempio: prima il matrimonio era indissolubile, poi ...