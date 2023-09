Ladispoli celebra la Festa dei Nonni | appuntamento il 2 ottobre in biblioteca

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023)– L’amministrazione comunale diinforma che, con l’arrivo dell’autunno, riprendono nellagli appuntamenti con le letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere di. Come molti di noi sanno, laè presidio Nati Per Leggere fin dai suoi primi anni di attività in Italia: NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età. “Leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il ...