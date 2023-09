La vera storia di Fofana Amara non finisce | come il film | con l’arrivo a Lampedusa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 settembre 2023) “Io Capitano” non è solamente il titolo di un meravigliosoora candidato per l’Italia agli Oscar. È anche una frase, pronunciata con orgoglio alla Guardia Costiera italiana da, un ragazzino quindicenne guineano, un momento prima di entrare nella nuova, tragica fase del suo progetto migratorio. È a lui che Matteo Garrone si è ispirato per la sceneggiatura del. Quello che si vede al cinema, in altre parole, è assolutamente vero. Le telecamere però si spengono prima di un nuovo dramma, cristallizzando l’urlo di gioia per aver portato a terra sani e salvi duecentocinquanta individui di cui quindici bambini e neonati, venticinque donne, una incinta, del ragazzino costretto dai trafficanti libici a guidare un natante, e lasciando lo spettatore con la sensazione sacrosanta di avere ...