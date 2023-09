La Uefa riammette le squadre giovanili russe | “I bambini non dovrebbero essere puniti”

(Di martedì 26 settembre 2023) Ledi calciodella Russia possono tornare a partecipare alle competizione europee. Lo ha deciso l’nel corso della riunione del Comitato esecutivo tenutasi a Limassol (Cipro), modificando la decisione presa dopo l’invasione dell’Ucraina da parte del regime di Vladimir Putin. L’ha ribadito la sua condanna della guerra scatenata da Mosc e ha confermato la sospensione di tutte le altre(club e nazionali), che secondo le dichiarazioni rimarrà in vigore fino alla fine del conflitto. Allo stesso tempo, però, il Comitato esecutivo ha stabilito che “inonper azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è fermamente convinta che il ...

"La Uefa è consapevole che i 'bambini' non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è ...

"La Uefa è consapevole che i 'bambini' non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è ...

Con questa nota, diffusa al termine della riunione del comitato esecutivo svoltasi a Limassol, in cui è stata assegnata a Varsavia la finale della Supercoppa Europea del prossimo agosto, laha ...Con un comunicato laha deciso di riammettere le squadre giovanili alle sue competizioni: ' Il primo organismo sportivo a reagire alla guerra in Ucraina e ha intrapreso un'azione decisiva nel ...

L'Uefa riammette le squadre giovanili russe: "Ingiusto che i ragazzi paghino le azioni degli adulti" La Gazzetta dello Sport

La Uefa riammette le squadre giovanili russe alle sue competizioni ... Sport Fanpage

Le Under 17 russe sono state riammesse dalla Uefa a tutte le sue competizioni: “I bambini non dovrebbero essere puniti per azioni la cui ...Nyon, 26 set. - (Adnkronos) - Il Comitato Esecutivo dell'Uefa, riunito a Limassol, ha stabilito che le squadre di calcio giovanili russe saranno riammesse alle sue competizioni nel corso di questa sta ...