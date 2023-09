La Uefa riammette le squadre giovanili russe alle sue competizioni

(Di martedì 26 settembre 2023) Nel calcio potrebbe essere tempo della tregua. Infatti, laha deciso dire leproprie. Nel febbraio 2022 l’organo più importante aveva deciso di non ammettere più leper lo scoppio della Guerra fra Ucraina ed appunto la Russia. Con un comunicato laha deciso dire lesue: “Il primo organismo sportivo a reagire alla guerra in Ucraina e ha intrapreso un’azione decisiva nel febbraio 2022, sospendendo tutte le, rimuovendo ...

Il Comitato Esecutivo dell', riunito a Limassol, ha stabilito che le squadre di calcio giovanili russe saranno riammesse alle sue competizioni nel corso di questa stagione. Il Comitato Esecutivo ha altresì ribadito la sua ...... ha sospeso tutte le squadre russe dalle sue competizioni, ha cancellato gli eventi programmati in Russia, come la finale dellaChampions League a San Pietroburgo e laSuper Cup a Kazan, e ...

"La Uefa è consapevole che i 'bambini' non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è fermamente convinta che il calcio non debba mai rinunciare ...Nyon, 26 set. - (Adnkronos) - Il Comitato Esecutivo dell'Uefa, riunito a Limassol, ha stabilito che le squadre di calcio giovanili russe saranno riammesse alle sue competizioni nel corso di questa sta ...