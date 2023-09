La transumanza

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 26 settembre 2023) L’Italia da sempre basa la sua economia su agricoltura e allevamento, per questo che molti di noi hanno sentito parlare spesso dai propri nonni o genitori del. è un “rituale” contadino che accompagna la tradizione del nostro Paese da secoli. Per l’esattezza è la migrazione del bestiame, dai pascoli di alta montagna, dagli alpeggi, per riportarli a valle. Tutto questo avveniva e avviene percorrendo le strade naturali dei Tratturi. Ad inizio della primavera, quando i paesi diventano troppo caldi, i pastori spostano il loro bestiame in alta montagna per farli pascolare e vivere fuori dalle stalle in zone più fresche. Si nutrono di erba fresca tutto il giorno, pascolano libere intorno alle malghe e poi la sera tornano nelle stalle per la notte. Tutto questo accade solo ne periodo estivo, infatti fanno ritorno a valle tra il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo e il 29 ...