La sua squadra di calcio perde | tifoso fuori di testa uccide il presidente

(Di martedì 26 settembre 2023) Follia senza precedenti in Colombia per una partita di. Ildel Tigres FC, club di seconda divisione, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla figlia sabato sera mentre rientrava a casa a Bogotà dopo una sconfitta casalinga. Due uomini in moto hanno affiancato l'auto di Edgar Paez Cortes, 63 anni, e hanno fatto fuoco. La figlia è rimasta illesa nell'attacco, avvenuto vicino allo stadio Metropolitano de Techo del Tigres, nella capitale della Colombia. «Con profonda tristezza e sgomento, denunciamo l'assassinio deldella nostra società, il dottor Edgar Páez Cortés. Questo spiacevole incidente è avvenuto mentre tornava a casa, dopo la partita contro l'Atlético. La famiglia del Tigres e la comunità sportiva sono devastate da questo evento. Edgar Páez Cortés era un appassionato difensore del ...

Il numero uno del club è stato freddato con tre colpi d'arma da fuoco, dopo il ko della sua squadra per 3 a 2 In Colombia un altro caso, decisamente più grave, sta scuotendo il mondo del calcio. Non s ...