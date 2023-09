La signora che mangia e beve nei ristoranti | esce e non paga mai

Leggi su europa.today

(Di martedì 26 settembre 2023) Imperturbabile, agisce con calma e tranquillità. Una, presumibilmente svizzera, si aggira per le strade di Como: entra nei locali e ordina qualcosa, consuma, poi va via cercando di non dare troppo nell'occhio. Soprattutto, senza saldare mai il conto. L'ultimo episodio è accaduto al...