La regola del silenzio | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di martedì 26 settembre 2023) IlLadelcon Jim che lascia la cabina in modo che l’FBI dia la caccia a lui invece che a Mimi. Cornelius cattura Jim e Rebecca viene presto a conoscenza delle circostanze della sua adozione. Nel frattempo, Mimi inverte la rotta e torna negli Stati Uniti per costituirsi. Il giorno dopo, Jim viene liberato dal carcere e si ricongiunge con Isabel. Ben decide di non rivelare le azioni di Osborne di 30 anni prima e di proteggere la vera identità di Rebecca. Precedentemente, Jim incontra Mimi in una baita isolata nella proprietà Linder-Lurie. La donna è ancora appassionata degli obiettivi dei Weathermen e non si scusa delle sue vecchie azioni, ma Jim sostiene che la vita è cambiata. Jim chiede a Mimi di costituirsi e di confermare il suo alibi, per il bene di sua figlia Isabel. Non vuole ...