(Di martedì 26 settembre 2023) Venerdì 29 settembre, ladi Stato celebrerà in Asti la ricorrenza di SanArcangelo, patrono dell'Istituzione. Una giornata dal profondo significato emotivo e religioso che, oramai per ...

A seguire, avrà luogo una breve cerimonia di consegna delle medaglie che il Capo dellaha conferito al personale congedatosi nell'ultimo anno dall'Amministrazione per raggiunti limiti di età, ...... soprattutto, senza comprendere che un trafficante non urla al mondo "sono io", le forze di...di comunicare con la famiglia con cui non parla da mesi ma gli viene negato e quando siil ...

La polizia celebra San Michele Gazzetta D'Asti

Asti, il 29 settembre la Polizia di Stato celebra San Michele ... Dentro la notizia - break

Venerdì 29 settembre, la Polizia di Stato celebrerà in Asti la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono dell’Istituzione. Una giornata dal profondo ...Il 29 settembre, com'è ormai consuetudine, la Polizia di Stato festeggerà in tutta Italia la ricorrenza di San Michele Arcangelo, suo protettore. A Rieti presiede la celebrazione eucaristica il vescov ...