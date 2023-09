«La piramide verde ha danneggiato Piazza Vecchia» Il Comune replica | «I danni saranno riparati» - Foto e video

Foreste di Seta è un profumoe aromatico caratterizzato da note di salvia sclarea e vetiver, ... Absinthe, per lui - o per chiunque altro desideri indossarlo - mostra unaolfattiva di ...... e dove sarà possibile ammirare la Via d'Acqua del Museoe una vista che spazia da Punta ... Nel Giardino inglese molti simboli vi fanno rimando:, edificio gotico, antro del Bagno di ...

Bergamo, la piramide verde in Piazza Vecchia danneggia la pavimentazione storica. Replica: «Un'unica lastra rotta, interveniamo» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Piramide verde in Piazza Vecchia, la Soprintendenza: «Installazione inaccettabile» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Erano stati messi tasselli di legno per «attutire» il carico di peso durante l'evento dei Maestri del Paesaggio, ma non sono bastati ...Qualcuno ha pensato di poter portare a casa le piantine, come era stato detto durante I Maestri del Paesaggio. In realtà solo una parte è stata destinata al pubblico ...