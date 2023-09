‘La pesca’ per riappacificare i genitori separati | la pubblicità di Esselunga fa discutere

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 26 settembre 2023) E’ polemica per il nuovo spot pubblicitario lanciato dache ha come protagonisti una bambina e due. Ed è proprio qui il principale problema: il cortometraggio è – senza dubbio – una rottura con un passato intriso die spot incentrati sulla classica famiglia felice. Ma…c’è un ma. La trama dello spot diLa, andata in onda per la prima volta nella serata di lunedì 25 settembre, ha una trama semplice: una bambina sta facendo la spesa insieme alla mamma. Ad un certo punto si allontana per prendere una pesca. Il motivo si capirà dopo una manciata di secondi. Lungo il tragitto verso casa la mamma le parla della scuola, ma lei rimane in silenzio, pensierosa. Fuori dal finestrino c’è un bambino, con entrambi i suoi ...