La Meloni asfalta la Germania | ecco come ha travolto il cancelliere Sholz

Fermento social per Giorgia Meloni . Nelle ultime ore il presidente del Consiglio era apparsa in video per il ritorno della rubrica “Gli appunti di ...

Giorgia Meloni replica con una missiva alla lettera con la quale Bonaccini tenta pressioni sul governo per accelerare i finanziamenti per l'alluvione

Giorgia Meloni continua a perseguire il suo progetto per fermare le migrazioni irregolari e chiede tempo: "A me non interessano soluzioni effimere o ...

«Cedere oggi in Ucraina vorrebbe dire cedere sempre a qualunque sopraffazione, in ogni luogo e in ogni circostanza. Noi difendiamo la libertà e la ...

... e fa un'analisi ad un anno di distanza dall'insediamento del governodopo la vittoria del ... "Gran giurì di moralisti", Cruciani all'assalto: chisul caso Bandecchi...la trasmissione stessa e in un editoriale su La Stampa aveva attaccato il governo di Giorgia... si deve vergognare": Nicola Porrolo scandaloso Macron

Capezzone, rassegna scorrettissima: Meloni asfalta la Germania e Ranucci fa il martire Liberoquotidiano.it

La Meloni asfalta il Pd: "Una vergogna che finanzi Ong indagata" ilGiornale.it

- È morto Matteo Messina Denaro, come atteso. Si porta nella tomba alcuni segreti e molti misteri, e forse dà ragione a chi credeva che lo hanno preso solo perché malato terminale.Gianni Alemanno , ex segretario del Fronte della gioventù, ex leader della Destra Sociale (con Francesco Storace), ed ex sindaco di Roma, non le manda a dire alla premier Giorgia Meloni. Di cui ha ...