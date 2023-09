La madre di Roberto Mancini | “Non è questione di soldi | sono successe tante cose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) “La verità non sta mai da una parte sola”. Nel corso di un’intervista su Radio1 Marianna Puolo,dell’ex tecnico della nazionale italiana di calcio, è tornata a commentare la scelta del figlio di mollare la panchina azzurra per diventare il nuovo ct dell’Arabia Saudita. Ovviamente, da, Puolo difende il figlio: “Lui non è il tipo che butta per aria tutto e va via,parecchie, non èdi, lui è un signore, non ne parla e non ne parlo nemmeno io”, spiega quando le viene chiesto quanto ha influito laeconomica sulla decisione di, che in Arabia Saudita guadagna circa 25/30 milioni a stagione. La ...