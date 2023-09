La lezione del funerale laico di Giorgio Napolitano

Indomabile, preciso ed esigente come pochi altri leader politici Giorgio Napolitano si distingueva soprattutto per il suo aplomb regale, il ...

«Ho viaggiato molto per incontrare la community dei Ferrari sti per cercare di capire cosa anima la loro passione» racconta Rocco Iannone, direttore ...

La commissione elettorale è nominata dal Dirigente Scolastico non oltre il 45° giorno che precede quello che è stato fissato per le votazioni (non ...

...sulla famiglia vista dal punto di vista dei bambini - proprio Federico Moccia terrà unadi ... La sedeFestival è il cinema Alessandro VII, nel pieno centro storico di Siena, di fronte al ...... che sabato 14 ottobre terrà alle 9.30 unadi fisica. Nella stessa giornata è previsto alle ..." dichiara il direttore generale dell'Usr Giuseppe Pierro " è partner sia di Firenze Fiera sia...

Eurosofia: Oggi la prima lezione del corso “Compilare il nuovo PEI pagina dopo pagina”. Iscriviti ora! Orizzonte Scuola

Bellantone: "Imparare la lezione del Covid, vaccini per i fragili" RaiNews

In apertura, l’esopianeta 51 Pegasi b © ordus/AdobeStock ...Gli animali dell’aia, i prodotti dell’orto, le lezioni di pane fatto in casa e i laboratori per aspiranti apicoltori. E per concludere, il tradizionale fierone. Torna anche questo autunno l’antica Fie ...