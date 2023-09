La letteratura non è un reality show

Leggi su panorama

(Di martedì 26 settembre 2023) In un passo dello Zibaldone, Giacomo Leopardi scrive che gli italiani probabilmente odiano la loro patria, infatti non studiano più i loro grandi antenati Dante, Michelangelo e Canova. Chissà cosa direbbe oggi assistendo alle polemiche che, nel giro di pochi mesi, hanno colpito l’opera di Giovanni Verga, reo di essere noioso, e ora il romanzo di Alessandro Manzoni, perché su “X” è stato sentenziato che nell’Ottocento sia stato scritto di meglio, con tanto di classifiche e sondaggi al seguito. Non potendo leggere le parole tonanti che avrebbe usato Leopardi per questa deriva che vede la cultura e la storia banalizzate e ridotte a un gioco distraente e leggero, procediamo a rigor di logica e buon senso incominciando a ricordare che ci sono alcuni ambiti della vita su questa Terra che non devono essere sottoposti a classifiche, televoti, eliminazioni e tagliole e che uno di questi è senza ...