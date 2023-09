La Juventus batte il Lecce 1-0 gol di Milik | e Allegri vince senza Vlahovic

(Di martedì 26 settembre 2023) Laha superato ilin classifica. La squadra diha vinto 1-0 contro i salentini rivelazione del campionato. E adesso la Juve è seconda a 13 punti e ilresta a 11 dove domani sera potrebbe essere raggiunto dal Napoli. Laha vinto grazie a un gol disul filo del fuorigioco (ma non in fuorigioco, ovviamente). La partita è stata più o meno equilibrata, non c’è stato dominio dellache però nel secondo tempo ha un po’ accelerato ed è bastato per portare a casa i tre punti.ha dimostrato di poterreche è rimasto in panchina per quasi ottanta minuti. In panchina anche Kostic, Gatti il grande imputato di Sassuolo, Weah. La Juve si ...

L'attaccante ha presentato la Soccer Champions Tour ammettendo che non vede l'ora di scendere in campo. Barcellona primo avversario

sconfitta in Francia per il Verona . La squadra di Baroni sul campo del Bastia , formazione che milita nel campionato francese di Ligue 2, è stata ...

La Juventus ritrova la via della vittoria dopo il passo falso di Bologna e si mette in scia delle milanesi con qualche certezza in più. A Empoli un ...

I bianconeri salgono a 13 punti, a - 2 dall'Inter, e scavalcano il Milan che ha una partita in meno Lail Lecce 1 - 0 nel match in calendario oggi 26 settembre come anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024. I bianconeri si impongono con il gol di Milik, a segno ...... è il minuto 83' e … voilà! Scarica un mancino violento dalla distanza, cheMartinez e ... È il suo Secondo gol in carriera alla, sarà anche l'ultimo Promesso sposo. LEAO: voto 7,5 ...

Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A la Juventus batte il Lecce 1-0 tra le mura dell’Allianz Stadium. Ai bianconeri basta il tap-in di Milik al 57’ per strappare i tre punti contro i ...Una vittoria faticosa ma vitale per la Juventus, che batte 1-0 il Lecce con il gol di Milik nella ripresa e si porta per una notte al secondo posto a quota 13 punti, due in meno dell’Inter capolista, ...