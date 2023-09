La Juve torna a vincere | primo ko per il Lecce

(Di martedì 26 settembre 2023) Un gol di Milik decide la sfida dell'Allianz Stadium TORINO - Lantus si è imposta per 1-0 nell'anticipo della sesta giornata di Serie A giocato stasera all'Allianz Stadium di Torino contro il. Per i salentini prima battuta d'arresto della stagione dopo cinque risultati utili consecutivi.

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus si è imposta per 1-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A giocato stasera all’Allianz ...Serviva un cambio di rotta dopo il poker calato dal Sassuolo sulla Juve, Questa sera, all'Allianz Stadium, la squadra di Massimiliano Allegri si è imposta per 1-0, grazie al gol di Milik sul Lecce. Il ...