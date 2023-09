La guerra d’Ucraina si decide sul mare | cosa sta succedendo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 settembre 2023) Nella nebbia dellanon si vede molto e quello che si vede spesso è un inganno. Funziona così, soprattutto in un conflitto ibrido come quello, in cui la propaganda è l’arma più sofisticata in mano ai due schieramenti contrapposti. Una, però sembra più certa di altre: Kiev sta attaccando e mettendo in difficoltà Mosca. La controffensiva ucraina si concentra sui porti del Mar Nero controllati dai russi, con un obiettivo primario: riconquistare la Crimea. L’esercito di resistenza afferma di aver ucciso 34 ufficiali nemici, tra cui l’ammiraglio della flotta russa Viktor Sokolov. Il Cremlino smentisce, mostrando l’alto ufficiale in videocollegamento. Ecco come sta andando laine come potrebbe finire (intanto la nuova Polonia stravolge l’Europa). Il giallo sull’uccisione ...