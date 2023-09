La foto dell’ex ministro della Difesa ucraina su uno yacht non è stata scattata dopo le sue dimissioni

(Di martedì 26 settembre 2023) Il 12 settembre 2023 èpubblicata unasu Facebook che mostra un uomo, a fianco a una donna, con un bicchiere in mano su uno. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «L’exucraino Reznikov,le sue, è già in Europa su uno. Apparentemente si è già dimenticato la situazione del suo paese». Il riferimento è alla notizia del 4 settembre 2023 delledadi Oleksiy Reznikov,che il giorno prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato di volere sostituire Reznikov citando ...

Daniele Dal Moro , i fan compiono un gesto solidale in occasione del suo 33esimo compleanno: le parole dell’ex gieffino Daniele Dal Moro nelle ultime ...

Uomini e Donne, il commento non passa inosservato. Pausa estiva per il dating show di Maria De Filippi ma tante notizie sotto l’ombrellone degli ...

Correva l’anno 2006. Stati Uniti e Russia non avevano i rapporti compromessi come oggi. Il Cremlino ospitava il G8, che si svolgeva a San ...

Il 12 settembre 2023 è stata pubblicata una foto su Facebook che mostra un uomo, a fianco a una donna, con un bicchiere in mano su uno yacht . ...

...a bocca asciutta chi voleva un commento alle frasi. De ...profilo Instagram semina dettagli della presenza al suo fianco'... Le nuoveBelen Rodriguez sceglie un look sbarazzino, elegante ...In chiesa, a fianco'altare, il gonfalone della Regione ... il messaggio scritto in bianco su un foglio nero con ledei 5 ...piedi della bara di Giuseppe Aversa e firmato 'da un pensionato...

Chi è la nuova fidanzata di Vincent Cassel e quella somiglianza alla ... Elle