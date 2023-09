La dieta dell’alunno | il pediatra sentenzia | “Il 70% dei ragazzi bocciato a colazione | è il pasto più importante Ecco i miei consigli”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 26 settembre 2023) Solo circa uno studente su tre in Italia fa una primaidonea, mentre il 40% la consuma in modo improprio e addirittura un altro 30% la salta completamente. Queste cifre, evidenziate dalItalo Farnetani, professore all'Università Ludes-United Campus of Malta, delineano un quadro preoccupante. L'articolo .