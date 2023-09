(Di martedì 26 settembre 2023): a febbraio Demi Moore, ex moglie di Bruce Willis, ha pubblicato su Instagram un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’attore che ha detto addio alle scene a causa della. Prima l’annuncio dell’afasia, poi il peggioramento e la. E proprio dellaha parlato l’attuale moglie del divo, Emma Heming. Per la prima volta in tv dopo la diagnosi, in un’intervista a Today Show la modella ha raccontato il calvario delladel marito. Rivelando che, molto probabilmente, l’attore non è consapevole di ciò che gli sta succedendo. ...

In un'intervista rilasciata il 25 settembre al Today Show di Nbc in occasione della Settimana Mondiale della Sensibilizzazione della, Emma Heming , 45 anni, moglie di Bruce ..."Non sappiamo se sia cosciente della sua malattia", così Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, facendo riferimento alla lotta che il marito sta affrontando contro la. Heming Willis è intervenuta durante una recente apparizione nello show americano "Today", nel corso della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulla,...

Bruce Willis, la moglie Emma Heming racconta la malattia: «Non credo capisca cosa gli è successo» ilmessaggero.it

La moglie di Bruce Willis: "Non so se è cosciente della sua malattia” RaiNews

La demenza frontotemporale è «una malattia difficile per la persona alla quale viene diagnosticata, ma è dura anche per tutta la famiglia» ...Come sta oggi Bruce Willis Purtroppo la moglie non è riuscita a trattenere le lacrime, le condizioni dell'attore non migliorano ...