La Borsa Mediterranea Formazione Lavoro a Caserta

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 26 settembre 2023) L’Assessore regionale Marchiello all’incontro promosso dalladella: “Sportelli per la sicurezza sulnei centri per l’impiego” “Sicurezza sul: opportunità e best practices”. È stato questo il tema dell’incontro promosso dalladellae delpresso gli spazi dell’Officina Vanvitelli nel complesso monumentale del Belvedere di San Leucio. Si tratta dell’ultima tappa della BMFL 2023 prima dell’evento conclusivo di Salerno del 19, 20 e 21 ottobre. “Quello della sicurezza sulè un problema che ci trasciniamo da anni senza soluzioni. – ha sottolineato l’Assessore al, attività ...