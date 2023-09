“La ballata delle figlie” di Sara Lorenzini | la storia di una donna adottata da piccola e alla ricerca delle proprie origini

(Di martedì 26 settembre 2023) Teresa Rei, 38 anni, deve il suo nome a un giudice e a una santa, la sua è ladi una figlia di NN. È statada piccolissima e, figlia di NN – ovvero di unache ha partorito scegliendo di restare anonima – non sa nulla della sua famiglia d’origine. Era molto giovane quando, per la prima volta, ha provato a cercarla e si è subito scontrata con la legge 184 del ‘83 – anche detta legge dei cento anni – che vieta alle persone date in adozione in anonimato di risalire alle lorobiologiche. E ora, grazie al ritorno dagli Stati Uniti di Alessandro, l’amico di cui è sempre stata innamorata e che per anni l’ha aiutata nella sua, potrebbe ricomporre il puzzle della sua esistenza. E soprattutto affrontare il loro rapporto rimasto in sospeso da troppo tempo. La ...

Non si atterra certamente sull'asfalto, ma sul morbido quando arriva Something , ladi ... Se dovessimo usaremenzioni speciali, dovremmo citare tutti i brani: spezziamo una lancia a ...... Paddington in Perù si avvia alla conclusioneriprese senza unasue interpreti ... in cui ha preso parte a ben tre progetti - Shazam! Furia degli Dei , Hunger Games: Ladell'usignolo ...

“La ballata delle figlie” di Sara Lorenzini: la storia di una donna adottata da piccola e alla… Il Fatto Quotidiano

La ballata delle figlie, a Trivento la presentazione del romanzo di ... Il Giornale del Molise

Il racconto di come siano nate le idee delle copertine più iconiche della storia del rock – come il prisma di "The Dark Side of the Moon" o il design lisergico di "House of the Holy" dei Led Zeppelin ...Arriva via social l'annuncio a sorpresa sul cast di Ballando con le Stelle. Tra i concorrenti ci sarà Wanda Nara. Le parole dell'argentina.