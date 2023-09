Kjaer | “Ogni volta che vengo a Milanello è speciale Il Milan è un sogno”

(Di martedì 26 settembre 2023) Simonha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della premiazione per le 100 presenze con la maglia del

Ci aspettiamo incaso una reazione d'orgoglio da parte della squadra di Ranieri, che in casa ... MILAN (4 - 3 - 3): Maignan; Florenzi,, Tomori, Hernandez; Loftus - Cheek, Reijnders, Musah; ...... Terracciano pennella di esterno destro per Folorunsho, che anticipae colpisce di testa a ... KOOPMEINERS (Atalanta): voto 7 É il tuttofare dell'Atalanta, innescaazione da gol, è ovunque, fa ...

Kjaer fa 100 in rossonero, il discorso alla squadra: "Ogni volta che ... Milanpress

Milan, Kjaer: “Champions È un girone aperto. Ogni partita sarà diversa” Pianeta Milan

Kjaer premiato a Milanello per le 100 presenze in maglia rossonera ... e il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan. Adesso sono qua. Ogni giorno è speciale la strada che faccio da Milano ...RISULTATO CHE FA MALE – Simon Kjaer, visivamente amareggiato, ha parlato così dopo il derby: «Non dobbiamo perdere 5-1, però fino al 3-1 abbiamo giocato la nostra partita, mancava poco per segnare.