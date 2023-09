(Di martedì 26 settembre 2023)con ilInche presenterà per la prima volta dal vivo a New York Canta Da venerdì 29 settembre disponibile in digitale In, (Dischi dei Sognatori / distribuito da ADA Music Italy) il nuovo brano della vincitrice della 13° edizione di X Factor Sofiambene, in arte. In, suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani, vede protagonista assoluta la voce eterea di, accompagnata da sonoritàpop e indie pop che si fondono a loro volta con un bouncy groove che rende l’atmosfera tra chitarre e synth sempre più accattivante lasciando spazio ad un’interpretazione onirica. Di cosa parla il brano, le parole di ...

... cucito e assemblaggio, i vecchi abiti verranno trasformati in una giaccacorta. In Saponi ...Foliage tempio Monte Limbara notizie tempio Ultime Notizie Al Bosco di Curadureddu a Tempioil ...Moda evergreen: il cappotto a vestaglia Ilrelaxed fit è la perfetta alternativa al classico ... oggiad essere uno dei capi evergreen che regala grande personalità al look. Il maglione a ...

Kimono torna con il singolo In ostaggio, tra elettro e indiepop Spettacolo.eu

Civitanova: La civitanovese Kimono torna sulle scene musicali con il ... Vivere Marche

Kimono è una delle vincitrici di New York Canta, il Festival della Musica Italiana di New York. Per l’occasione volerà nella Grande Mela per disputare la finale di domenica 8 ottobre all’Oceana ...Sofia Tornambene, vincitrice di X Factor, torna sulle scene musicali con il nome d'arte Kimono e il nuovo brano 'In ostaggio'. La cantautrice civitanovese volerà a New York per disputare la finale di ...