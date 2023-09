Kiev ha i carri armati Usa Abram ed è corsa contro il tempo per usarli

Leggi su panorama

(Di martedì 26 settembre 2023) I primiM1s di fabbricazione americana sono stati consegnati in Ucraina. Dopo che la notizia era stata annunciata dai media specializzati, ieri l’evento è stato confermato direttamente dal presidente Volodymyr Zelensky che si è congratulato con l’amministrazione Biden poiché la consegna è cominciata con mesi di anticipo rispetto alle stime iniziali, ma soprattutto inper essere utilizzati nellaffensiva dile forze russe prima dell’inverno. Secondo alcuni funzionari della Difesa Usa, nei prossimi mesi saranno inviati in Ucraina altriM1, per un totale di 31 esemplari. Ovviamente Zelensky non ha fornito ulteriori dettagli, ma pare che la prima consegna sia di otto o dieci ...