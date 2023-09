Kiev decapita flotta russa nel Mar Nero – Ascolta

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

I nuovi Atacms promessi dagli Usa renderanno più semplici le operazioni in profondità. Mosca dice di avere distrutto un tank Leopard «con ...

Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina E' online il nuovo episodio di 'Notizie dall'Ucraina', il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto.afferma di avere decapitato la Flotta russa nel Mar Nero, con l'uccisione del suo comandante, l'ammiraglio Viktor Sokolov, e di 34 ufficiali. Sokolov sarebbe morto nell'attacco ucraino di venerdì ...Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina E' online il nuovo episodio di 'Notizie dall'Ucraina', il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto.afferma di avere decapitato la Flotta russa nel Mar Nero, con l'uccisione del suo comandante, l'ammiraglio Viktor Sokolov, e di 34 ufficiali. Sokolov sarebbe morto nell'attacco ucraino di venerdì ...

Podcast Ucraina, Kiev decapita flotta russa Adnkronos

Perché su Berlino ha ragione Meloni, fischi a Napolitano e Messina ... ilGiornale.it

- È morto Matteo Messina Denaro, come atteso. Si porta nella tomba alcuni segreti e molti misteri, e forse dà ragione a chi credeva che lo hanno preso solo perché malato terminale.Se la notizia venisse confermata, per la Russia sarebbe uno smacco clamoroso. Le Forze ucraine per le operazioni speciali (Sbu) rivendicano che venerdì scorso, nell'attacco al quartier generale della ...