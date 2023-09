Khaled El Qaisi | l’europarlamentare Pd Smeriglio | “Interrogazione per Borrell firmata anche da M5s e Verdi Ci dica se è al lavoro per farlo scarcerare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) L’perElsottoposta all’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri, Josep“ha avuto l’adesione di 10-12 europarlamentari, non solo fra i Socialisti e Democratici, mafra, M5S e non iscritti”. “è un cittadino italiano, ricercatore alla Sapienza, ed è stato fermato con il meccanismo dei fermi amministrativi, non accettato dal diritto internazionale. Abbiamo interrogatoin forma urgente per sapere se è ale se sta esercitando tutte le pressioni diplomatiche possibili per far”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico, Massimiliano, specificando che “il rispetto per la vicenda ...