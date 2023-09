Kata | tracce di sangue nell’ex hotel Astor non appartengono a bimba scomparsa

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – No sono dileditrovate sui rubinetti di tre stanze dell'exdi via Maragliano a Firenze. E neanche nei due trolley e nella valigia sequestrati il 17 giugno sono state rilevatebiologiche riconducibili alla piccola Mialeya Chiclo Alvarez (questo il nome completo della bambina peruviana di 5 anniil 10 giugno scorso dallo stesso albergo dove viveva con la famiglia e altre decine di occupanti abusivi). E' questa la conclusione dei primi esami genetici eseguiti dal medico legale Ugo Ricci, responsabile dell'Equipe Genetica Forense dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, incaricato dalla Procura che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione. I risultati delle ...

commenta Non è di Kata il sangue trovato nella stanza 104 dell' ex hotel Astor di Firenze . È quanto emerge dagli esami genetici eseguiti dal ...

Neppure in due trolley e nella valigia sequestrati ci sono tracce biologiche della piccola di 5 anni svanita nel nulla No sono di Kata le tracce di ...

Nessuna traccia di sangue di Kata è stata rinvenuta sui rubinetti di tre stanze dell'ex hotel Astor in via Maragliano a Firenze. Inoltre, nei due ...

No sono diledi sangue trovate sui rubinetti di tre stanze dell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze. E neanche nei due trolley e nella valigia sequestrati il 17 giugno sono state rilevate ...commenta Non è diil sangue trovato nella stanza 104 dell' ex hotel Astor di Firenze . È quanto emerge dagli ... Non sono state riscontratedella bambina scomparsa, nemmeno nei due trolley e ...

La scomparsa di Kata, le tracce di sangue nell'ex hotel Astor non ... LA NAZIONE

Kata, ultime news: la verità sulle tracce di sangue all'hotel Astor Adnkronos

Le tracce di sangue trovate nella stanza 104 dell’hotel Astor, non sono di Kata. E’ questa l’ultima notizia che arriva sul caso della bambina scomparsa a Firenze, sparita nel nulla il 10 giugno.Neanche nei due trolley e nella valigia sequestrati il 17 giugno non sono state rilevate tracce biologiche riconducibili alla piccola Kata. È questo la conclusione dei primi esami genetici eseguiti ...