Kata | non appartengono alla bimba scomparsa le tracce di sangue rinvenute all’Astor

Neppure in due trolley e nella valigia sequestrati ci sono tracce biologiche della piccola di 5 anni svanita nel nulla No sono di Kata le tracce di ...

commenta Non è di Kata il sangue trovato nella stanza 104 dell' ex hotel Astor di Firenze . È quanto emerge dagli esami genetici eseguiti dal ...

“tante persone mi hanno aperto, altre no, molte persone non volevano che entrassi in stanza e io non mi sono messa a litigare quel giorno”. Nei ...