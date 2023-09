Kata | le tracce trovate nell’ex Astor non sono le sue Nei prossimi giorni nuovi accertamenti

(Di martedì 26 settembre 2023) Sembrano non essere diledi sanguesui rubinetti di tre stanze dell‘ex hoteldi via Maragliano a Firenze. E neanche nei due trolley e nella valigia sequestrati il 17 giugno. Le analisi Dalle analisi condotte dal medico legale Ugo Ricci, responsabile dell’Equipe Genetica Forense dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, lebiologiche nonriconducibili alla piccola Mialeya Chiclo Alvarez. I risultati delle pre-consulenze genetiche, con il test del Dna, eseguite dal professore Riccistati già consegnati ai pubblici ministeri Luca Tescaroli, Christine von Borries e Giuseppe Ledda titolari del fascicolo di indagine. Neiverranno consegnati i ...

