Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Il leader ceceno Ramzanhato unsul suo canale Telegram in cui mostra ilAdamre ilNikita Zhuravel, accusato di aver bruciato il Corano.ha voluto diffondere le immagini per mettere a tacere i dubbi sul caso che risale a metà agosto: «Si discute ancora sul fatto che abbiato il bruciatore del Sacro Corano, un complice dei servizi di sicurezza ucraini. Lo hato e ha fatto la cosa giusta». Una rivendicazione della violenza che giustifica come un atto dovuto: «Il nostroha una legge unica chele, firmata dal presidente Vladimir Putin. Chi le viola deve ...