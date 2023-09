Juventus-Lecce martedì 26 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Allegri con Milik e Chiesa

(Di martedì 26 settembre 2023)prima della sfida contro il Sassuolo aveva annusato che qualcosa non andava nella preparazione della partita ma nessuno avrebbe potuto prevedere il tracollo difensivo della Juve che nella sconfitta 4-2 contro gli emiliani ha messo in evidenza la parte peggiore di giocatori di solito affidabili come Szczesny e Gatti perdendo la prima gara della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Torino, 26 set. - (Adnkronos) - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei 22 convocati per la gara contro il Lecce , in ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Lecce, valevole per la sesta giornata di Serie A 2023 / 2024 . La squadra di Allegri ...

Commenta per primo(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri.- In attesa di comunicazione.Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A , in campo per la sesta giornata di campionato. I bianconeri si presentano a questa sfida ...

Probabili formazioni di Juventus-Lecce Sky Sport

Juventus-Lecce, chi gioca e dove vederla in tv ilGiornale.it

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Lecce, anticipo della sesta giornata di Serie A. Juventus (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli ...Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce, anticipo della sesta giornata di Serie A. Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, ...