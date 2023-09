Juventus-Lecce | il tabellino

Episodio da MOVIOLA in Juventus-Lecce . Protestano e tanto i salentini per quanto accaduto prima del gol di Arkadiusz Milik che ha sbloccato la ...

I bianconeri salgono a 13 punti, a - 2 dall'Inter, e scavalcano il Milan che ha una partita in meno Labatte il1 - 0 nel match in calendario oggi 26 settembre come anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024. I bianconeri si impongono con il gol di Milik, a segno ...La rete dell'1 - 0 dei bianconeri contro il, infatti, è arrivata dopo una clamorosa svista ... Uno a zero per lae recriminazioni sui social per quello che è stato un chiaro ed evidente ...

Juventus-Lecce 1-0 LIVE: la sblocca Milik Sky Sport

Juventus-Lecce, chi gioca e dove vederla in tv ilGiornale.it

La moviola della sfida dell'Allianz: ecco tutti gli episodi più salienti del match tra Juventus e Lecce affidato al Sig.Giua di Olbia ...Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A la Juventus batte il Lecce 1-0 tra le mura dell’Allianz Stadium. Ai bianconeri basta il tap-in di Milik al 57’ per strappare i tre punti contro i ...