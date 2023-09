Juve Next Gen | UFFICIALE il rinnovo di un difensore | i dettagli | Mercato

(Di martedì 26 settembre 2023) 2023-09-26 16:08:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Lantus ha annunciato ufficialmente ildi un giovane dellaGen. Si tratta di Tarik Muharemovic,centrale bosniaco classe 2003, che si lega ai bianconeri fino al 2026. Questo il comunicato: “Tarik Muharemovic rinnova con lantus fino al 30 giugno 2026. Èildi contratto delbosniaco classe 2003 che prolunga, dunque, la sua avventura in bianconero. Arrivato nell’estate del 2021 dalla massima serie austriaca e nello specifico dal Wolfsberger, dopo una stagione nella nostra Under 19 – dove totalizza 28 presenze tra tutte le competizioni – passa inGen. La stagione 2022/2023 è la prima ...

La Juve ntus Next Gen piazza il colpo Riccardo Stivanello dal Bologna , il difensore arriva in prestito fino al termine della stagione. UFFICIALE | ...

La Juve ntus accoglie Livano Comenencia , in arrivo dal PSV Eindhoven. Il centrocampista olandese classe 2004 partirà dalla Juve ntus Next ...

Come si legge sul sito UFFICIALE della Juve ntus: "È UFFICIALE : Samuele Damiani vestirà la maglia della Juve ntus Next Gen...

Dopo il naufragio della Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo, è scesa in campo anche la Next Gen, in Serie C. Nel match contro l’Ancona , al ...

ALESSANDRIA - In occasione del recupero della seconda giornata della serie C tra JuventusGen e Recanatese , in programma mercoledì 27 settembre alle 18.30 ad Alessandria , sono stati ordinati alcuni provvedimenti viabili nella zona dello stadio Moccagatta. Dalle 15:30 alle 22:30 del ...Commenta per primo Tanto per cominciare un'attenzione particolare la si dedicherà ad Hamza Rafia , il classe 1999 che, dopo la proficua esperienza inGen e l'esordio con ladei 'grandi', ha compiuto con una facilità impressionante il doppio salto dalla Serie C (con il Pescara) al massimo campionato. Ma non sarà lui l'unico gioiello del ...

UFFICIALE - Juventus Next Gen, Tarik Muharemovic rinnova fino al 2026 Tutto Juve

Massimo Brambilla a Juventus.com alla vigilia di Juventus Next Gen Recanatese. ANCONA – «Il successo contro l’Ancona ci ha dato fiducia e tre punti in classifica perchè ottenuto contro una squadra ...Arrivato nell'estate del 2021 dalla massima serie austriaca e nello specifico dal Wolfsberger, dopo una stagione nella nostra Under 19 - dove totalizza 28 presenze tra tutte le competizioni - passa in ...