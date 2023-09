Juve-Lecce LIVE | riscaldamento finito | a breve l’inizio

(Di martedì 26 settembre 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Huijsen, Kosti?, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Vlahovi?, Yildiz, Iling-Junior.(4-3-3): Falcone; Venuti, ...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

TORINO - Non è una grossa novità in senso generale, visto che per esempio José Mourinho è stato visto spesso battere la mano sul petto dei giocatori prima che gli stessi scendessero in campo. Però il ...All'Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...

Probabili formazioni di Juventus-Lecce Sky Sport

Juventus-Lecce, chi gioca e dove vederla in tv ilGiornale.it

Il difensore del Lecce presenta così l'impegno in casa Juventus a pochi minuti dalla gara ai microfoni di Dazn “Sicuramente loro partiranno forte dopo una sconfitta, noi dobbiamo farci trovare pronti ...Il difensore del Lecce Federico Baschirotto presenta così ai microfoni di DAZN il match di stasera contro la Juventus: "Sicuramente loro partiranno ancora più forte perché vengono da una sconfitta, ...