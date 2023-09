Juve-Lecce | la MOVIOLA LIVE | primo giallo per Ramadani

(Di martedì 26 settembre 2023)ntus-(calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

All’Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

All’Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

All'Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...Poco prima della partita col, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha analizzato la situazione in casa ... Tra le cose più belle delladi quest'anno c'è sicuramente Chiesa, ...

Juventus-Lecce, chi gioca e dove vederla in tv ilGiornale.it

Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali della partita Sport Fanpage

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta giornata di campionato. Arbitra Giua, assistito da Di Iorio e Cecconi ...22' - Azione insistita della Juventus che aumenta l'intensità ma con poca qualità, alla fine il Lecce si salva ancora in qualche modo. 21' - Buon ritmo da parte dei bianconeri, ma continua a mancare l ...