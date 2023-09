Juve - Lecce | dove vederla in tv

(Di martedì 26 settembre 2023) TORINO - Staserantus esi affrontano all'Allianz Stadium per la sesta giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle ore ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Lecce, valevole per la sesta giornata di Serie A 2023 / 2024 . La squadra di Allegri ...

Allegri prima della sfida contro il Sassuolo aveva annusato che qualcosa non andava nella preparazione della partita ma nessuno avrebbe potuto ...

Diramato l'elenco dei convocati di Allegri per il match di stasera che vedrà la Juve ntus affrontare il Lecce all'Allianz Stadium. Non c'è Kean ...

TORINO - Stasera Juventus e Lecce si affrontano all'Allianz Stadium per la sesta giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle ore ...

Corvino prima di Juventus-Lecce: «Idee e creatività, così siamo diventati la squadra rivelazione» Corriere della Sera

(Adnkronos) – "Allegri e la Juventus super bocciati in assoluto". Antonio Cassano stronca la Juventus e in particolare l'allenatore Massimiliano Allegri nelle sue pagelle su Instagram. "Allegri fa fig ...