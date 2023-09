Juve-Lecce 0-0 LIVE | Falcone dice no a Rabiot INTERVALLO

(Di martedì 26 settembre 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 1? Tiro– Sinistro dal limite del francese, troppo centrale però:non ha problemi nel bloccare il pallone. 2? Occasione Cambiaso – Dorgu sceglie male il tempo dell’intervento e manca il pallone di testa. Si invola Chiesa verso la porta, poi scarica per Cambiaso che arriva in corsa e spara col destro: mura la difesa del ...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

Commenta per primo Juventus -( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A , in campo per la sesta giornata di campionato. Arbitra Giua, assistito da Di Iorio e Cecconi con ...Poco prima della partita col, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha analizzato la situazione in casa ... Tra le cose più belle delladi quest'anno c'è sicuramente Chiesa, ...

LIVE Juve-Lecce 0-0: intervento su Fagioli in ripartenza, Ramadani primo ammonito La Gazzetta dello Sport

Juventus-Lecce, chi gioca e dove vederla in tv ilGiornale.it

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter l'indagine nei confronti di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio.La Juventus non riesce a sbloccare il risultato contro il Lecce: Allegri catechizza due bianconeri nel primo tempo dell'Allianz Stadium ...